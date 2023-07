La Ville de Chambly a injecté un montant de 1,8 M$ dans la restauration de l'ancienne caserne de pompiers du Village-du-Bassin-de-Chambly.

Le chantier visait la remise aux normes complètes du bâtiment, de même que sa réhabilitation.

Les travaux ont été entièrement subventionnés par le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ). Le ministère de la Culture et des Communications y a aussi investi 170 000$.

Nature du chantier

À l’extérieur, l’on a procédé à l’ancrage des murs de maçonnerie existants et au remplacement des joints dans la maçonnerie. Le haut des murs de briques extérieurs a également été refait selon le design d’antan. La porte de la caserne a aussi été remplacée par une pièce, rappelant celle qui était initialement installée lors de la construction du bâtiment.

Les travaux nécessitaient également le désamiantage du bâtiment, l’ajout de nouveaux systèmes de ventilation et électrique, la mise aux normes de l’isolation; la démolition et la reconstruction de la dalle de béton du sous-sol, afin de la rendre conforme aux normes actuelles; le changement des fenêtres; la réfection du toit, les entrées d’égout et d’eau potable; et finalement, la construction de nouvelles divisions intérieures. Ceci, afin de pouvoir donner une nouvelle vocation au bâtiment.

Par ailleurs, la sirène d’incendie de la caserne, jadis installée dans le toit de la tour, a été conservée. Cette pièce sera remise à neuf puis éventuellement intégrée à l’aménagement extérieur du bâtiment.

La municipalité souhaitait conserver les carreaux de cuivre qui ornaient le plafond. Cela n’a pas été possible, puisque ces dernières posaient un risque à la santé des travailleurs, étant recouvertes de peinture au plomb, si bien que la municipalité a dû les remplacer. Une trentaine de tuiles dans la tour ont toutefois été remises en état.

Histoire

La bâtisse a été construite en 1931. L'immeuble a abrité les équipements des pompiers pendant 50 ans.

À la suite de sa désaffectation, le bâtiment a subi des modifications majeures à son architecture d'origine. Dans sa nouvelle vocation d'annexe à l'hôtel de ville, la bâtisse a logé différents services administratifs et abrité des organismes communautaires.

Ce bâtiment, qui a marqué l'histoire de la municipalité de Chambly-Bassin, a été cité par la Ville en 2006.