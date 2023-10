La Ville de Chambly et le syndicat représentant ses pompiers ont convenu d'une nouvelle convention collective.

Cet accord, approuvé par le conseil municipal le 3 octobre dernier et signé lundi 23 octobre, survient après plus d'un an de négociations.

Le nouveau contrat de travail sera effectif du 1er janvier prochain au 31 décembre 2028.

Cette nouvelle entente est la première étape vers la mise en place d'un Service d'incendie 2.0 qui amènera plusieurs changements dans la structure du service.

Notamment, il y aura la création de postes de pompiers permanents, qui assureront la présence d'un lieutenant et de six pompiers en caserne 24/7.

De plus, dès l'an prochain, le Service d'incendie offrira les services de premiers répondants à la population.

Ces nouveautés s'inscrivent dans le projet de construction d'une nouvelle caserne d'incendie.