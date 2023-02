Frappe antidrogue réalisée dans les derniers jours par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL).

Les policiers ont procédé à l'arrestation de trois hommes et deux femmes en lien avec du trafic de cannabis et de stupéfiants sur les territoires de Chambly et Marieville.

Deux perquisitions ont permis de saisir 687 grammes de cannabis, 37 comprimés de méthamphétamine, quatre grammes de champignons magiques et 480 $ en argent canadien.

Les suspects arrêtés sont Guillaume Drouin 22 ans de Marieville, François Larouche, 24 ans, et Charlotte Rochefort, 18 ans, tous deux de Chambly, Paméla Frenette 20 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi qu'un autre homme dont les accusations seront connues ultérieurement.

Accusations

Guillaume Drouin a comparu par visiocomparution au palais de justice de Longueuil le vendredi 3 février 2023 pour avoir fait la vente de cannabis, le trafic de stupéfiants et de ne pas avoir respecté les conditions d’une ordonnance de mise en liberté.

François Larouche a été libéré avec une promesse à comparaitre le 3 avril 2023 à Longueuil et est accusé d’avoir fait la vente de cannabis et possession de cannabis en vue de vendre.

Paméla Frenette, a été libérée avec une promesse à comparaitre le 3 avril 2023 à Longueuil. Elle est accusée d’avoir fait le trafic de stupéfiants.

Charlotte Rochefort a été libérée et va comparaitre le 17 mars 2023 à Longueuil. Elle est accusée d’avoir eu en sa possession du psilocybine (champignons magiques).