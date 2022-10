Le député fédéral de Saint-Hyacinthe–Bagot, Simon-Pierre Savard-Tremblay, profite des consultations publiques sur le redécoupage de la carte électorale pour demander un nouveau nom de la circonscription plus représentatif.

Il souhaiterait que la région d’Acton soit ajoutée dans l’appellation.



Un mémoire en ce sens, signé par la totalité des maires de la MR, trois ex-députés fédéraux de la circonscription, la Société d’histoire ainsi que la Chambre de commerce d’Acton, a été déposé à la Commission de délimitation.

«La région d’Acton est dynamique et détient une réalité, une histoire, une identité et des institutions qui lui sont propres, et qui sont distinctes de celles de la région maskoutaine. Le changement de nom proposé permettrait de tendre vers un plus grand sentiment d’appartenance de la part de l’ensemble de ses citoyennes et citoyens.» - Simon-Pierre Savard-Tremblay, député

Les signataires n’invitent pas pour autant à supprimer «Bagot» du nom de la circonscription, puisqu’il revêt une importante valeur patrimoniale. «Bagot est un point de repère pour la région depuis plus d’un siècle et demi, et son territoire n’est pas exactement le même que celui de l’actuelle MRC d’Acton», précise M. Savard-Tremblay.

Le rapport définitif de la Commission doit être présenté au maximum dix mois après la date de réception des données du recensement.