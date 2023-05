Des personnalités de multiples horizons ont été honorées à l'Assemblée nationale, lundi 8 mai.

La Médaille d'honneur a été remise, entre autres, à la hockeyeuse Marie-Philip Poulin et aux membres du groupe Les Cowboys Fringants.

Parmi les autres récipiendaires, on retrouve l'ancien lanceur émérite des Expos et fier ambassadeur de Saint-Jean-sur-Richelieu, Claude Raymond.

M. Raymond, qui célèbrait ses 86 ans dimanche, a passé une douzaine d'années dans le baseball majeur principalement avec les Braves Milwaukee/Atlanta et bien sûr avec les Expos de Montréal.

Par la suite, il fut commentateur sportif radio/télé pendant une trentaine d'années et retourna dans l'organisation des Expos lors des trois dernières saisons de l'équipe à titre d'instructeur.

Pour les gens du Haut-Richelieu, Claude Raymond est aussi reconnue pour sa grande implication dans le milieu entre autres par l’entremise du Fonds qu’il a créé et qui porte son nom. Le Fonds Claude-Raymond, qui a vu le jour en 1971, favorise et promeut la pratique sportive, la poursuite de l'excellence et le développement de la jeunesse de Saint-Jean-sur-Richelieu ville et région par l’octroi d'aides financières à des jeunes et organismes régionaux.