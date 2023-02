Le Service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (SPSJR) a réalisé une frappe antidrogue le 8 février dernier.

Les policiers ont frappé au 18 Grand-Bernier Sud, en matinée. Ils ont saisi : 18 g de cocaïne, 360 g de cannabis séché, 56g de Wax, neuf vapoteuses de THC, 150 comprimés de méthamphétamine, 317 comprimés de stéroïdes et 10 fioles de stéroïde liquide et 52 comprimés d’ordonnance divers, tels que Cialis, Naproxen et Viagra.

D’autres biens furent saisis tels que de l’argent canadien, un véhicule et des items comme cellulaires, balances et articles de consommateur.

Trois hommes ont été appréhendés et libérés sur promesse à comparaître ultérieurement.

Ils sont accusés de trafic de stupéfiants, possession pour fin de trafic de stupéfiants, possession pour fin de vente de cannabis et de possession pour fin de trafic de méthamphétamines.