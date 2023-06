Transaction dans le domaine des soins de santé de longue durée.

La société ConfortMédic, de Saint-Césaire, passe aux mains de l'entreprise de Québec LPA Médical.

Ce mariage permet aux deux parties de combiner leurs forces.

LPA Médical oeuvre dans la création de fauteuils médicaux de confort et de mobilité alors que ConfortMédic conçoit, fabrique et commercialise des équipements médicaux destinés aux soins d'hygiène et à l'aide pour les personnes en perte d'autonomie.

Les deux entités continueront d'opérer de manière indépendante et tous les emplois de LPA Médical à Québec et de ConfortMédic à Saint-Césaire seront maintenus.