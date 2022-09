Une opération policière dans la région de Saint-Hyacinthe a permis la saisie de près de 40 kg de cannabis, plus de 10 kg de haschisch, plus de 1400 plants de cannabis de même que du wax et de la cocaïne.

De petites quantités de crack et de champignons magiques ont également été perquisitionnées de même que plusieurs armes, des équipements servant au trafic et une importante somme d’argent.

Les 70 agents de l’Escouade régionale mixte, qui lutte contre le crime organisé, se sont rendus à 7 résidences et 1 commerce le mercredi 31 août. 2 véhicules ont aussi été fouillés. Ces preuves ont été prise d’un réseau présent dans la MRC des Maskoutains. Il n’y a eu aucune arrestation.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).