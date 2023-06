Depuis le 29 mai, les usagers qui se présentent dans les cliniques externes de cardiologie, neurologie et d'électrophysiologie médicale de l'Hôpital du Haut-Richelieu sont accueillis dans de nouveaux espaces plus spacieux, modernes et lumineux situés au rez-de-chaussée.

Les travaux qui avaient débuté l'an dernier ont permis de réaménager complètement les lieux des anciennes cliniques externes afin de rassembler toutes les activités de cardiologie et de neurologie dans un même secteur.

Les nouveaux espaces comprennent l'accueil, l'admission ainsi que les salles de consultation et de traitement, de même que des locaux dédiés au soutien clinique et technique.

Le réaménagement des cliniques externes a bénéficié d'une contribution financière de 70 000$ de la Fondation Santé Haut-Richelieu/Rouville.