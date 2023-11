Nouvelle initiative santé pour le CISSS Montérégie-Ouest qui annonce le déploiement de cliniques mobiles de vaccination sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville.

Les résidents du secteur pourront donc obtenir les vaccins contre la COVID, l'influenza, le zona ou le pneumocoque.

De plus, ces équipes mobiles font également du «repérage» auprès des personnes âgées de 75 ans et plus.

Des agents informeront cette clientèle des ressources disponibles dans la communauté ou vont les orienter au besoin vers les services de soutien à domicile de leur secteur.

Une clinique mobile peut offrir entre 290 et 320 rendez-vous par jour.

«J'invite la population des municipalités de la région du CISSS de la Montérégie-Ouest qui seront visitées par ces équipes mobiles à profiter de l'occasion qui leur sera offerte pour se faire vacciner ou encore pour faire certains prélèvements.» -Carole Mallette, députée de Huntingdon

En parallèle, plus de plages horaires seront disponibles dans les points de service locaux de la région.

Pour avoir accès à ces services, il faut cependant prendre un rendez-vous sur la plateforme Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545.