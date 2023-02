Un autre chantier s'amorcera, cette semaine, dans le cadre du projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean.

Les opérations de démantèlement du réseau aérien d'Hydro-Québec, Bell et Vidéotron sur les poteaux existants débuteront ce jeudi 23 février.

Ces travaux, qui se poursuivront pour environ deux mois, nécessiteront des entraves partielles et ponctuelles sur la rue Richelieu, entre les rues Saint-Jacques et Foch, et sur la rue Saint-Charles, entre les rues Richelieu et Champlain.

Par le fait même, on procédera à l'enfouissement des réseaux techniques urbains.