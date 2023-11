La Clinique mobile de services de proximité du CISSS Montérégie-Centre va cesser ses activités pour la période hivernale, ce vendredi 17 novembre.

Plusieurs rendez-vous sont encore disponibles partout sur le territoire. Les derniers arrêts de la clinique mobile sont dans les municipalités suivantes :

* Saint-Jean-sur-Richelieu : lundi 13 novembre

* Marieville : mardi 14 novembre

* Saint-Blaise-sur-Richelieu : mercredi 15 novembre

* Henryville : jeudi 16 novembre

* Chambly : vendredi 17 novembre

Pour avoir accès à ces consultations gratuites suffit de réserver une plage horaire via le portrail Clic Santé.

L'autocaravane de soins reprendra la route au printemps prochain.

Points de service locaux

Le CISSS de la Montérégie-Centre annonce que ces centres de vaccination deviennent des points de service locaux.

Dès le 13 novembre, tous les services de vaccination pour adultes offerts dans les CLSC Samuel-de-Champlain et Vallée-des-Forts seront relocalisés vers les points de services locaux de Brossard (1575 rue Panama) et et Saint-Jean-sur-Richelieu (315 rue MacDonald - suite 120).

De plus, le point de service de Brossard sera le nouvel hôte de la Clinique santé-voyage qui se trouvait au CLSC Samuel-de-Champlain.

La clientèle peut obtenir plusieurs services au même endroit; ceux-ci sont disponibles exclusivement sur rendez-vous notamment via le portail Clic Santé.