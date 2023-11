Des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont procédé mardi matin à plusieurs arrestations en lien avec un important réseau de production et de distribution de drogues de synthèse.

Des agents ont été déployés dans différentes municipalités du Québec, soit à Saint-Lin–Laurentides, Gore, Sainte-Julienne, Morin-Heights, Neuville et Deux-Montagnes, de même que dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, à Montréal.

L’opération est dirigée par l’équipe Antigang de la Section du crime organisé du SPVM. L'équipe profite du soutien de l’escouade ÉCLIPSE et de la Section enquêtes et soutien organisationnel Est.

Sept suspects ont été arrêtés durant ces opérations : Jean-Philippe St-Amour, 32 ans; Dany Sexton, 44 ans; Robert Gougeon, 47 ans; Marc-Andrew Gougeon, 45 ans; Simon Couvrette, 31 ans; Yannick Boudreault, 43 ans, et Vasilios Vassios, 27 ans.

Six des suspects ont comparu au palais de justice de Joliette afin de faire face à des chefs d’accusation en matière de production, de possession et de trafic de stupéfiants. Ils demeureront détenus jusqu'à leur prochaine comparution. De son côté, Vasilios Vassios a été remis à la Police provinciale de l’Ontario, province où il comparaîtra.

Démantèlement en novembre 2022

Cette vaste opération policière découle directement du démantèlement en novembre 2022 d'un réseau de production et distribution de drogues de synthèse.

À l'époque, près de 300 policières et policiers ont participé à cette opération menée dans différentes régions du Québec ainsi qu'en Ontario.

Un total de 22 perquisitions avaient eu lieu le 23 novembre 2022 à Montréal, Trois-Rivières, dans Lanaudière (Entrelacs, Saint-Esprit, Saint-Lin, Sainte-Julienne et Chertsey), dans les Laurentides (Gore et Morin-Heights) et en Ontario (comté de Hastings et Napanee).

La veille, neuf perquisitions avaient été réalisées à Montréal, Saint-Hubert et Trois-Rivières.

Les policiers avaient notamment mis la main sur près de 1 million de comprimés d’amphétamines, plusieurs centaines de litres de produits chimiques, 50 kg de poudre de métamphétamine, des quantités diverses de MDMA (ecstasy), fentanyl, cocaïne et cannabis, de l’équipement servant à la fabrication de drogues (mélangeurs, cuves, barils, chaudières, bonbonnes de propane, monte-charge, etc.), différentes armes prohibées (pistolets à impulsion électrique, coups-de-poing américains, couteaux) et plusieurs milliers de dollars en argent comptant.

L’équipe Antigang de la Division du crime organisé a aussi procédé à l’arrestation de 13 suspects, soit 12 hommes et 1 femme.

Selon l'enquête du SPVM, une partie de la drogue produite par le réseau démantelé était écoulée à Montréal, à Québec et sur la Côte-Nord.

Avec des informations de Lili Mercure pour Noovo Info