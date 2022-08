Des démarches sont entreprises par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec contre une propriétaire de compagnies de plomberie soupçonnée de pratiquer sans licences.

Laurie Boies, de Candiac, et 9458-4414 Québec inc. feraient affaire sous plusieurs noms : Service Urgence, Plombier Urgence, Plombier abordable, Plombier Monk, Plombier Saint-Laurent, Plombier Laval et Plombier Rive-Sud. Ces différentes branches œuvreraient en Montérégie, à Montréal, à Laval, dans Lanaudière et les Laurentides.

La CMMTQ assure prendre des mesures pour empêcher les propriétaires d’exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie. Plusieurs poursuites pénales en exercice illégal ont été déposées devant les tribunaux.

Une amende pourrait passer de 5000$ à 75 000$ par infraction en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie.