Les citoyens de Longueuil n'auront plus à aller bien loin pour faire leurs provisions de légumes et de fruits locaux.

De nouveaux marchés publics saisonniers se tiendront en alternance dans 3 arrondissements de la ville tout l'été. Cette nouvelle initiative de la mairesse Catherine Fournier a pour but de favoriser l'achat local et d'en faire profiter à un plus grand nombre de citoyens.

Les marchés publics seront ouverts le samedi. En juillet dans le Vieux-Longueuil, en août à Saint-Hubert et en septembre à Greenfield Park.



« Une effervescence s'empare de Longueuil cet été avec un sentiment de renaissance après une période pandémique qui a rendu les rassemblements plus difficiles. Avec notre programmation estivale diversifiée, la Ville s'anime et poursuit sa lancée en proposant une panoplie d'événements et d'activités à vivre en famille ou entre amis. Les Longueuilloises et Longueuillois sont appelés à profiter pleinement de notre grande ville et de ses multiples atouts. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit en ce sens. Vous nous l'avez demandé et nous livrons la marchandise : pour la première fois à Longueuil, la Ville collaborera avec des organismes du milieu afin d'offrir de nouveaux marchés saisonniers de proximité durant la saison estivale. Qui plus est, ces marchés se tiendront en alternance dans le Vieux-Longueuil, à Saint-Hubert et à Greenfield Park, dans l'objectif d'en faire profiter le plus grand nombre de Longueuilloises et de Longueuillois! » - Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Dates des marchés publics saisonniers: