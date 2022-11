Quelque 40 pompiers de Longueuil ont été honorés pour leur bravoure, leur dévouement et leur professionnalisme.

Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée lundi soir, au Centre Marcel-Dulude de Saint-Bruno-de-Montarville, ils ont reçu des médailles pour leurs 20 ou 30 ans de service des mains du lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon.



Ville de Longueuil - Lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon

Trois d'entre eux se sont distingués pour avoir atteint 40 ans dans le domaine de la sécurité incendie.



Ville de Longueuil - Cérémonie au Centre Marcel-Dulude

Parmi les dignitaires, on comptait la présidente du comité exécutif de l'agglomération et mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, ainsi que des mairesses, maires et représentants des villes de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert, en plus du directeur du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SSIAL), Jean Melancon.

