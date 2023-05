C'est lundi prochain, 8 mai, que s'amorceront les travaux d'asphaltage prévus sur le chemin Grande-Ligne et une portion de la route 227 à St-Jean-sur-Richelieu.

Les interventions du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) s’effectueront plus précisément de la route 133 jusqu’à une centaine de mètres de la rue Saint-Gérard, sur le chemin de la Grande-Ligne, et du chemin de la Grande-Ligne au rang Kempt, sur la route 227.

Ce chantier, en place jusqu'à la fin juillet, occasionnera de la circulation en alternance, en semaine, entre 6 h et 18 h.

Des signaleurs et un véhicule escorte seront sur place en tout temps lorsque le chantier sera en opération afin d’assurer la fluidité de la circulation.

Ces travaux permettront d’améliorer la surface de roulement de ces routes sur plus de 11 kilomètres.