Deux nouveaux chantiers routiers viendront améliorer et accroître la sécurisation de la route 116, en Montérégie.

À McMasterville, d'abord, les travaux pour améliorer la sécurité au passage pour piétons à l’intersection de la route 116 et de la rue Maple, qui ont commencé au début du mois de mai, seront terminés avant la rentrée scolaire de l'automne.

Le passage d’un côté à l’autre de la route 116 sera facilité à cette intersection grâce à un réaménagement et à l’implantation d’un feu de circulation avec bouton d’appel pour piétons.

À Mont-Saint-Hilaire, l’asphaltage de l’ensemble des voies de la route 116, entre la rue du Massif et le chemin Benoît, est prévu cet été.

Puis, un chantier d’asphaltage entre les rues Charbonneau et Jolliet, qui comprend l’aménagement d’une voie réservée par exo, est en préparation.

Les discussions se poursuivent pour ajouter des aménagements favorisant le transport actif dans ce dernier secteur.

Les interventions visant le développement d’une meilleure desserte en transport collectif et l’amélioration de la sécurité des parcours actifs font partie d’un plan d’action adopté en 2022 par le comité de l’axe de la route 116.

Ce regroupement comprend le ministère des Transports et de la Mobilité durable, les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville, la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-du-Richelieu, la communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les organismes de transport collectif d’exo et du réseau de transport de Longueuil (RTL) ainsi que la direction de Santé publique de la Montérégie.

La Ville de Longueuil et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation sont également membres du comité à titre de partenaires observateurs.

Ce comité permanent permet de discuter des enjeux locaux liés à l’urbanisation croissante et de coordonner les actions des partenaires prenant part à la planification de la mobilité et de l’aménagement du territoire.