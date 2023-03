Des travaux de soir et de nuit auront lieu sur l'autoroute 20 Est à La Présentation cette semaine.

Le chantier se déroulera entre les km 120 et 125.

Entre 21 heures et 5 heures le lendemain matin, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) procédera à des travaux de sondages géotechniques qui sont prévus les 28 et 29 mars.

Ces opérations entraîneront des entraves mobiles à la voie de droite.

Puis, vendredi soir 31 mars, dès 23 heures, jusqu'à 6 heures le lendemain matin il y aura fermeture complète des bretelles d'entrée et de sortie au km 123.