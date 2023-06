Deux automobilistes devront faire face à la justice après avoir été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, dans la nuit du 2 juin, par les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les conducteurs fautifs, un homme de 20 ans et une femme de 26 ans, ont été interceptés lors d'un barrage routier effectué par la police johannaise entre 12h30 et 2h à l'intersection des rues Champlain et Saint-Paul.

Les deux chauffeurs intoxiqués avaient un taux d'alcool plus de deux fois supérieur à la limite permise. Ils reviendront devant les tribunaux à une date ultérieure.

Près d'une cinquantaine de conducteurs ont été vérifiés lors de l'opération des forces de l'ordre.