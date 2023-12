Deux nouvelles lignes de taxibus seront mises en service à Saint-Mathieu-de-Beloeil et Sainte-Julie, dès le 8 janvier prochain.

Cette mesure a été initiée et financée par les deux municipalités.

D’abord, la nouvelle ligne de taxibus T34 desservira la portion de Saint-Mathieu-de-Beloeil au nord de l’Autoroute 20 ainsi que les résidents du quartier Vilamo de Sainte-Julie.

Elle reliera le terminus Sainte-Julie et le stationnement incitatif de Beloeil, via le quartier Vilamo et la portion nord de Saint-Mathieu-de-Beloeil. Cette ligne sur réservation offrira 10 départs par jour dans chaque direction du lundi au vendredi.

La ligne de taxibus 30, qui relie actuellement McMasterville à Sainte-Julie, va, dorénavant, desservir deux quartiers résidentiels de Saint-Mathieu-de-Beloeil au sud de l’Autoroute-20.

La ligne T30 passera désormais selon un horaire fixe, toujours sur réservation, et offrira 13 départs par jour dans chaque direction les jours de semaine.

Puisque ces lignes (T30 et T34) traversent plusieurs municipalités, leurs usagers doivent être munis d'un titre de transport valide sur l'ensemble de leur déplacement.