Les amateurs d'histoire et de souvenirs pourront bientôt se procurer un morceau de l'ancien pont Champlain.



Des centaines voire des milliers de rivets qui assemblaient la structure d'acier ont été conservés. Ils seront distribués à la population.

La distribution se fera le 9 septembre au Centre socioculturel Alphonse Lepage de Brossard, de 10h à midi et à La Station de l'Île-des-Soeurs le 10 septembre, de 10h à midi. La distribution se fera sur le principe de "premier arrivé, premier servi".

Les rivets ont été recouverts de vernis, car il pourrait y avoir une présence résiduelle de plomb dans la peinture. Il est recommandé de ne pas le retirer pour des questions de santé. Aussi, la pièce-souvenir ne devrait en aucun temps être manipulée ou utilisée par des enfants.

La déconstruction du pont Champlain achève. L'opération a débuté en juillet 2020. Construit à la fin des années '50, le pont Champlain a été renforcé à plusieurs reprises avant d'être définitivement fermé à la circulation en juin 2019.

Il était composé de plus de 200 000 tonnes de béton et 25 000 tonnes d'acier. 90% des matériaux ont été revalorisés prise Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée qui gère les structures reliant Montréal à la Rive-Sud.