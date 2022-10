Un chauffard écope de 12 ans de prison pour avoir délibérément fauché une piétonne et un cycliste à Brossard, en septembre 2020, parce qu'il était en colère. Radoslav Guentchev, un autiste qui refusait de prendre ses médicaments, venait de se faire réprimander par son père.

Il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation réduits d’homicide involontaire. À sa sentence s’ajoutent deux ans de détention pour avoir fui après un accident mortel. Il n’a également plus le droit de conduire de véhicules motorisés pour le restant de ses jours.

L'accusé de 32 ans a été inspiré par des vidéos de piétons heurtés par des automobilistes. Selon les experts, son jugement était diminué par ses problèmes de santé mentale.

Il lui reste désormais moins de 9 ans à purger.

Les deux victimes sont la piétonne âgée de 45 ans, Huiping Ding, et le cycliste de 50 ans, Gérard Chong Soon Yuen. Ils ont été fauchés sur l’avenue Niagara et sur le boulevard Pelletier en septembre 2020.