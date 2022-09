Le chantier du nouveau Écoparc industriel de Saint-Bruno-de-Montarville a officiellement commencé mercredi avec une première pelletée de terre.

Les 2 bâtiments pourraient accueillir des entreprises dès 2024. Les constructions auront une superficie de près de 150 000 m2 et seront situées près de l’autoroute 30 et la route 116. Il s’agit d’un investissement total de plus de 450 M$. 2000 emplois seraient créés à termes.

Le Groupe MONTONI, en charge du projet, vise la carboneutralité selon les Normes du bâtiment à carbone zéro du Conseil du bâtiment durable du Canada et une certification de Leadership in Energy and Environmental Design.

Des panneaux solaires seraient notamment installés sur les toits.