Deux hommes ont subi de graves blessures dans l'écrasement d'un petit avion, mercredi soir, dans la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford, en Montérégie. On craindrait pour la vie d'un septuagénaire qui se trouvait à bord.

D'après les informations transmises par la Sûreté du Québec, les agents du poste de la MRC de Rouville ont été appelés à se rendre dans le secteur du rang Papineau, à Saint-Paul-d'Abbotsford, pour porter secours à un appareil en détresse.

À lire également:



Le petit avion serait un ultra léger motorisé. L'appareil se serait trouvé en difficulté et aurait tenté un atterrissage d'urgence dans un champ.



L'impact au sol a toutefois été assez brutal pour causer de graves blessures aux deux hommes qui se trouvaient à bord. Les deux individus ont été transportés à l'hôpital. On parle d'un jeune homme âgé de la vingtaine et d'un homme plus âgé qui lui se trouverait entre la vie et la mort.

L'aide des pompiers a notamment été nécessaire pour désincarcérer les victimes coincées à bord de la carcasse de l'appareil.

L'agente d'information de la SQ, Laura Hervé, confirme qu'une enquête a été déclenchée par le Bureau de la sécurité des transports en collaboration avec le service des crimes majeurs de la Sûreté du Québec.