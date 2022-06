Anne Casabonne remplacera la députée Claire Samson comme candidate conservatrice dans la circonscription d’Iberville lors des prochaines élections provinciales, a appris Noovo Info mardi.

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, en fera l’annonce officielle au courant de la journée.

En janvier dernier, la comédienne avait fait le saut en politique en se portant candidate du PCQ pour l'élection partielle dans Marie-Victorin, en Montérégie. Le 12 avril, elle avait récolté 10,40% des voix.

De son côté, Claire Samson avait rejoint les rangs du PCQ en juin dernier et était la seule représentante du parti au Salon bleu.

La députée d'Iberville Samson avait annoncé qu'elle n'allait pas solliciter de deuxième mandat lors des prochaines élections, elle qui estime qu’il est temps de quitter la vie politique.

«Une bonne raison pour laquelle je quitte la vie politique, c’est pour éviter de devenir cynique. Je dis la vérité, je trouve que depuis deux ans, on s’est occupé de nos organismes et on a fait des chèques. Il n’y a pas de quoi faire un burnout là», avait-elle déclaré le 9 juin lors d'un point de presse.

Élue sous la bannière de la Coalition avenir Québec en 2014, Claire Samson a été exclue du caucus caquiste par François Legault pour avoir fait un don au parti d'Éric Duhaime. Deux jours plus tard, elle annonçait s'être jointe au parti d'Éric Duhaime.