Le temps d'attente aux urgences au Québec a légèrement augmenté l’an dernier, en hausse deux minutes, selon une nouvelle analyse.

Il fallait patienter, en moyenne, 5 heures 13 minutes, selon cette nouvelle étude réalisée par l'Institut économique de Montréal (IEDM).

L'économiste, Emmanuelle Faubert est l'auteur de ce rapport.

Elle a utilisé la durée médiane de séjour à l'urgence, soit la période comprise entre l'enregistrement et le départ de l'endroit, pour établir son travail.

«Avec l’argent qu’on dépense en santé, on voudrait avoir une amélioration. Une augmentation de deux minutes, ce n’est pas ce que j’appelle une amélioration. La stagnation en soi n’est pas une bonne chose et démontre qu’on doit changer nos façons de faire pour trouver des meilleures solutions afin d’améliorer l’accès aux soins de santé.» - Emmanuelle Faubert, économiste à l’Institut économique de Montréal

Pire chez nous

En Montérégie, l'an passé, il fallait compter 6 heures 35 minutes entre le moment où une personne s'enregistrait et quittait l'urgence soit 21 minutes de plus qu'un un an auparavant, la plus importante détérioration de tout le réseau de la santé.

C'est à l’urgence de l’Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay où l'attente médiane était la plus élevée au Québec soit 13 heures 4 minutes.