L'école secondaire de la Magdeleine à La Prairie a été évacuée cet après-midi à la suite d'un long confinement, en raison d'une menace reçue sur les médias sociaux. Une personne est actuellement rencontrée par les policiers.

Tous les enfants sont rentrés à la maison en autobus.

Pour cette raison, le transport scolaire d'une vingtaine d'écoles du Centre de service des Grandes-Seigenuries a été annulé puisque les autobus n'ont pas eu le temps de revenir à temps.

 

L’enquête est toujours en cours. Les policiers collaborent avec le centre de service scolaire des Grandes-Seigneuries. L’école a envoyé une communication aux parents plus tôt aujourd’hui.

Il s’agit d’une deuxième évacuation en presque 4 mois.

La Régie de police du Roussillon demande aux parents de ne pas se présenter sur les lieux et d’éviter d’engorger la ligne d’urgence 911. Pour plus d’information, il est possible de contacter la ligne générale du centre de service scolaire des Grandes-Seigneuries, au 514-380-8899.