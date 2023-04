Le pont d’étagement de la route 227, au-dessus de l’autoroute 10, à Marieville, rouvrira, finalement, la semaine prochaine.

Par voie de communiqué lundi 17 avril, on a confirmé la réouverture de la structure fermée depuis un an sans toutefois donner de date précise.

Dans les dernières semaines, Noovo Info avait indiqué qu'une réouverture était prévue pour le 15 avril, d'après une note interne que nous avions consultée.

Par la suite, la Ville de Marieville affirmait que les véhicules allaient pouvoir à nouveau circuler sur le pont d'étagement à compter de ce vendredi 21 avril.

Après ces deux reports, on espère maintenant que l'annonce gouvernementale sera la bonne.

C'est le 13 avril 2022 que les autorités fermaient le viaduc à la circulation après qu'une inspection ait révélé des dommages à sa structure.

Au quotidien, ce sont plus de 40 000 véhicules qui circulent sur l’autoroute 10 à la hauteur de ce pont d’étagement ainsi que plus de 5 000 véhicules qui l’empruntent via la route 227.