Parc Ékilib, la nouvelle attraction située au Carrefour Richelieu, de Saint-Jean-sur-Richelieu, suscite énormément d'intérêt et de curiosité.

Le complexe intérieur propose aux petits et grands une foule d'obstacles variés et zones d’entraînement dédiées qui permettront de développer force, agilité et coordination.



Parc Ékilib est le plus grand centre sportif intérieur urbain de Parkour et Ninja Warrior en Montérégie.

La copropriétaire Audrey Crevier se dit ravie de l’engouement créé par son projet.

« C’est plus grand que ce que l’on s’imaginait au départ. Toutes les écoles de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Bedford et jusqu’à Sherbrooke, ça nous contacte de partout. Nos accès libres, les fêtes d’enfants c’est très populaire, on en a 30 en septembre-octobre-novembre. Nos cours, on a doublé les plages horaires et c’est encore plein chez les adultes. » - Audrey Crevier, copropriétaire de Parc Ékilib

