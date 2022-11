C'est le festival des sorties de route en Montérégie, mercredi matin, avec la première bordée de neige. De 5 à 10 cm sont attendus au cours de la journée.

Les précipitations ont débuté vers 4h pour s'intensifier durant l'heure de pointe. La Sûreté du Québec dénombre plusieurs accrochages et embardées, mais fort heureusement sans blessé.

Un camion semi-remorque a même dérapé pour se retrouver dans le fossé sur l'autoroute 20, près du Grand Rang, à la hauteur de La Présentation, causant un énorme bouchon en direction Est.

Toutes les traversées étaient au rouge en matinée en raison de la chaussée glissante.

Les automobilistes qui n'ont pas encore leurs pneus d'hiver sont invités à faire du télétravail. Sinon, la prudence est de mise dans les déplacements. Il faut bien déneiger sa voiture, ralentir, garder ses distances avec les autres usagers de la route et faire preuve de beaucoup de patience.

La neige deviendra collante au courant de la journée, selon Environnement Canada.

«Les températures oscillent entre 0 et -1 degré Celsius avec des rafales à près de 40 km/h, donc on doit s’attendre à de la poudrerie par endroit. Ce soir et cette nuit, la neige va devenir intermittente. On prévoit d'autres précipitations vendredi à cause d’une bande d'humidité qui s’amène en provenance des Grands Lacs qui vont amener des averses de neige. Avec un maximum de jour qui avoisine le point de congélation et de nuit sous la barre des zéro degrés jusqu'à la semaine prochaine assurément, on prévoit que cette neige ne fondra pas. On va donc garder notre tapis blanc, plus sur les gazons, au courant de la prochaine semaine.» - Jean-Philippe Bégin, météorologue, Environnement Canada

Des heureux

Cette bordée fait sans conteste des heureux. Non seulement les enfants vont pouvoir faire des bonhommes, mais la saison de ski devrait débuter sous peu.

À Ski Mont-Saint-Bruno, l'enneigement artificiel avait même débuté mardi avec les temps froids.

 

Pour d'autre actualité en Montérégie, rendez-vous sur Noovo.Info.