Le fabricant de contenants alimentaires Talthi, situé à Saint-Hyacinthe, a reçu une aide financière de 750 000$ remboursable pour l’achat de machines et la création d’une ligne de production. Cette aide de Développement économique Canada servira à la fabrication de plats recyclables et réutilisables en aluminium et en plastique. Les travaux ont d’ailleurs débuté l’an dernier.

En 5 ans, la PME est passée de l’importation de contenants en provenance de la Chine à leur conception et fabrication en territoire maskoutain. 5 ans de plus permettraient de doubler leurs chiffres d’affaires avec l’exportation vers les autres provinces et vers les États-Unis selon le propriétaire Steven Thibault.

« Importer de la Chine, ça ne faisait pas partie de notre vision. On voulait faire travailler des gens d’ici. Notre marché est très niché et la demande est forte pour des produits qui sont écologiques. Ce nouvel équipement va nous permettre d’augmenter notre production et être plus optimal. » - Steven Thibault, propriétaire de Talthi

Le nombre d’emplois créer à lui aussi explosé à l’usine de l’avenue Bérard. S’ils étaient 3 travailleurs rémunérés en 2017, ils sont maintenant une trentaine. Un chiffre qui pourrait, lui aussi doubler, d’ici 2027.

L'usine Talthi de l'avenue Bérard, Louis-Philippe Harnois-Arel