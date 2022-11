Un match de football de niveau collégial a dû être annulé à Saint-Hyacinthe, samedi soir. Un parent a violemment agressé un arbitre dans une rencontre entre les Lauréats et le Noir et Or de Valleyfield.



Le père d'un joueur n'aurait pas accepté une décision controversée à la fin de la première demie alors que le score était égal, 10-10. L'officiel a annulé un touché.

Après une altercation assez houleuse, le parent aurait asséné des coups à l'arbitre.

Les deux individus ont été interrogés puis libéré sous certaines conditions.



Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) va décider si des accusations seront portées.



Le Réseau du sport étudiant du Québec (RESEQ) a condamné l'agression rappelant qu'aucun geste de violence ne sera toléré.

 

L'organisation est à prendre les versions des deux équipes afin de décider de la suite des choses, notamment si le match sera repris ultérieurement.

Les 2 équipes doivent s'affronter de nouveau le samedi 5 novembre pour les quarts de finale. Les cégeps impliqués ont annoncé conjointement que des mesures de sécurité supplémentaires seront déployées, dont la présence de corps policiers.

Les 2 institutions ne veulent pas commenter davantage à cause des procédures judiciaires en cours.

