Une opération antidrogue est menée par l’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie, depuis tôt ce mercredi matin, dans l’est du territoire.

Huit hommes âgés de 22 à 69 ans originaires de Sorel-Tracy, de Saint-Gérard-Majella, Massueville et de Yamaska ont été arrêtés.

Parmi les suspects appréhendés figure un membre en règle des Hells Angels.

Une autre personne, en lien avec cette affaire, est recherchée par la Sûreté du Québec.

Ils pourraient faire face à des accusations liées au complot, à la possession, la possession en vue de trafic, le trafic de stupéfiants, ainsi qu’au recyclage des produits de la criminalité. Ils demeureront détenus jusqu’à leur comparution prévue ce mercredi.

Ces arrestations découlent d'une enquête lancée en novembre 2020 où des éléments de preuve avaient été recueillis. La phase perquisition avait été réalisée en 2021 où les forces de l’ordre avaient saisi entre autres, plus de 200 000 $ en devises canadiennes, de divers stupéfiants (dont de la cocaïne et des comprimés de métamphétamines), des armes à feu et de divers items reliés au crime organisé et au trafic de stupéfiants.