Deux individus dans la vingtaine ont été appréhendés à Saint-Jean, mercredi 14 février dernier, après avoir tenté à deux reprises d'arnaquer des résidents avec la fraude de type grands-parents.

Dans les deux cas, les victimes potentielles ont été contactées par un premier individu qui demandait si on le reconnaissait.

Celui-ci se faisant passer pour un proche indique avoir été impliqué dans un accident et qu'une caution de 4 000$ était nécessaire pour le sortir de prison. Par la suite, il a indiqué qu’un avocat passerait récupérer la somme à la maison.

L'une des victimes a flairé le piège, la seconde a contacté un membre de la famille qui l’a convaincu qu’il s’agissait d’une fraude. Les policiers ont été avisés et ont finalement mis la main au collet des deux fraudeurs dans le secteur Iberville.

Deux hommes, âgés de 24 et 28 ans, de Montréal et de la Rive-Nord ont été arrêtés et remis en liberté sous promesse à comparaître ultérieurement.