Les préposées aux chambres du Comfort Inn du boulevard de Mortagne, à Boucherville ont déclenché une grève générale illimitée, vendredi matin.

La dizaine de syndiquées Métallos réclament une charge de travail réaliste.

Sans convention collective depuis un an, elles demandent aussi la parité avec leurs collègues de Laval, soit quelque 2$ l'heure de plus.

«On ne demande pas la lune, juste un salaire raisonnable pour nourrir notre famille et payer nos comptes. Avec 16,98 $ l’heure, on n’arrive juste pas. L’employeur ne veut rien savoir et pourtant, il paie ses préposées aux chambres 19,24 $ à Laval. Il a le culot d’essayer de nous faire croire que c’est parce que le coût de la vie est plus élevé à Laval. On en a assez de faire rire de nous.» - Annie Dupuis, présidente de l’unité syndicale SL 9400



Les préposées vont tenir des activités de visibilité principalement le matin et l'après-midi, au moment de l'arrivée et des départs des clients.

Aucune autre rencontre de négociation n'est prévue pour l'instant.