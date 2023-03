Les demandes de permis, certificats et autres requêtes d'urbanisme à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu coûteront plus chers.

Le conseil municipal a, d'ailleurs, déposé un projet de règlement à cet effet, à la séance de mardi soir 28 février.

La nouvelle méthode de tarification reflétera davantage la charge de travail rattachée à la complexité d'analyse des demandes.

Un des principaux changements concerne les permis de construction.

Ceux-ci seront bientôt modulés en fonction de la superficie de plancher du projet, au lieu de l’évaluation du coût des travaux.

La dernière révision des tarifs datait de 2013 et plusieurs n'avaient pas subi de hausse depuis l'entrée en vigueur des règlements d'urbanisme en 2007.

Pour en savoir plus et consulter la grille comparative des tarifs actuels et projetés : sjsr.ca/permis-certificats.