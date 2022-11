Un homme est recherché pour avoir battu un client d’un bar du Quartier Dix30 de Brossard à coups de bouteille d’alcool le samedi 15 octobre avant la fermeture à 2h45.

L’affrontement a commencé en dispute dans le bar Dirty D et s’est terminé par une agression armée. La victime, qui a dû être transportée à l’hôpital, ne connaît pas son agresseur selon les enquêteurs. On ne craint pas pour sa vie selon le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

 

Le suspect serait âgé entre 20 et 25. Il a la peau blanche, mesure 1 m 83 et serait mince. L’homme a les cheveux courts et du poil au menton. Au moment des évènements, il portait un chandail noir avec lignes jaunes sur les côtés des manches, des souliers noirs et une sacoche.

Crédit photo: SPAL

Toute personne détenant de l’information permettant de mener à l’arrestation de cet individu peut nous contacter en tout temps et de façon anonyme sur la Ligne Info-Azimut au (450) 646-8500 ou en composant immédiatement le 911.