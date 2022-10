La salle de spectacle du Pôle culturel de Chambly porte dorénavant le nom d’Emma Albani.

Considérée comme la première cantatrice provenant du Québec, et de Chambly, à atteindre une renommée internationale, Emma Lajeunesse, dite Albani (1847-1930) est l’une des sopranos les plus célèbres du XIXe et du début du XXe siècle.



Reconnue par le milieu musical mondial, tant pour l’opéra et l’oratorio qu’en récital, sa carrière d’une quarantaine d’années est marquée par plus de 40 rôles et d’ambitieuses tournées sur plusieurs continents. Cette cantatrice émérite est aussi la première à se produire sur les grandes scènes lyriques du monde. En 1890, elle devient la première Canadienne française à brûler les planches du Metropolitan Opera à New York.

La résolution avait été adoptée en mai 2020, mais n’avait pu être officialisée en raison de la pandémie. C’est donc dans le cadre des Journées de la culture, ce weekend, que la mairesse Alexandra Labbé a procédé au changement de nom.



La Ville de Chambly veut ainsi témoigner sa fierté envers cette artiste de renom, en plus de préserver son héritage culturel pour les futures générations.

