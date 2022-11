Un témoin important est recherché en lien avec un incendie criminel qui est survenu le 9 janvier 2022 au centre commercial de la rue Sainte-Catherine à Saint-Constant.

Un homme a été aperçu sur les caméras de sécurité approximativement 30 minutes avant que le feu ne se déclare.

Il a la peau blanche, les cheveux rasés et portait une barbe et une moustache. L'individu portait un manteau, des pantalons et des souliers foncés. Il conduisait une voiture de marque Acura ILX blanc modèle Premium.

Crédit photos : Régie intermunicipale de police Roussillon

Pour rappel, les pompiers ont reçu un appel dimanche matin vers 6h35. Suite à l’analyse de la scène, le dossier a été transféré aux enquêteurs de la Régie de police.

Les dommages étaient évalués à plus d’un million de dollars.

Toute information concernant cet évènement ou l’identité du témoin peut être signalée par téléphone au 450 638-0911, poste 434 au sergent-détective Yan Lefèvre ou au poste 428 au sergent-détective Jonathan Mayrand. Par ailleurs, toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut signaler la ligne confidentielle au 450-638-0911 poste 777.