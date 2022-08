La ferme d'élevage de la famille Croteau, à Saint-Théodore-d'Acton en Montérégie, a été ravagée par un incendie majeur, lundi midi.

À l'arrivée des pompiers, il y avait embrasement généralisé de la vaste étable de la route Leclerc.

Quelque 250 veaux destinés à la production laitière ont péri. Même si une vingtaine de bêtes ont pu se sauver des flammes, elles ont dû être euthanasiées en raison de leurs blessures.



Pour l'instant, on ignore les causes du basier et le montant des dégâts.



Toutes les installations étaient à la fine pointe de la technologie après l'important incendie à la ferme, en 2009.