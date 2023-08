Le Service de police de la Ville de Granby demande l'aide de la population pour obtenir des informations concernant un incendie potentiellement criminel survenu tôt samedi matin sur la rue Court, à Granby.

Des éléments retrouvés sur les lieux du feu laissent croire aux policiers et aux enquêteurs que quelqu'un aurait pu intentionellement endommagé le duplex résidentiel.

«Les circonstances de l'incendie sont sous enquête. Il est possible que l'incendie soit de naturelle criminelle. L'enquête se poursuit», a expliqué l'agente à la prévention et aux relations publiques et communautaire - Section surveillance du territoire et relations communautaires - pour le Service de police de Granby, Joanie Goulet.

L'agente Goulet a tenu à rappeler que personne n'avait été blessé dans l'incendie.

À lire également:

Les policiers demandent à ce que toute personne ayant de l'information pertinente dans ce dossier communique avec le détective Jean-Philippe Guimond au 1-450-776-8333, poste 3610.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.