L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu revient en force sous sa formule festival renouvelée. Une brochette d’artistes de renom sera en prestation sur les différentes scènes.

La programmation de la 39e édition inclut notamment les chanteurs de renommée Jason Derulo en ouverture, mais aussi Charlotte Cardin, Billy Talent, Ludacris et Damien Robitaille. Ce sera un premier rendez-vous avec Alicia Moffet, Olivier Couture et les Salebarbes. On retrouvera également Jonathan Roy et pour une bonne dose de nostalgie, Marjo et La Chicane.



Pour les fervents de hip-hop et de rap, il y aura des performances de Fouki, Koriass, Imposs et KNLO, ainsi que Loud pour terminer l'évènement, le 21 août.

«Quand on revient à la normale, beaucoup d'artistes ont des séries de spectacles en report, en salle, et ça complique les agendas. Mais à la fin de la journée, on a réussi à faire une belle programmation et à travailler tous ensemble», a dit Éric Boivin, directeur général de l'International

Il y aura une soirée tout en humour avec Le party de Mariana, Tounes & Plaisanteries, un spectacle conçu spécialement pour l'International. Mariana Mazza sera entourée de Sarahmée, Roxane Bruneau, Cathy Gauthier, Jo Cormier et Laurence Nerbonne. Le trio d'humoristes Martin Vachon, Stéphane Fallu et Michelle Desrochers assurera la première partie.

Un volet découverte musicale présentera pour sa part des artistes en pleine émergence avec une scène dédiée. Marilyne Léonard, PETiTOM, Hologramme, Super Plage et Anachnid y seront.



De plus, il y aura plusieurs prestations de DJ, avec Karaba, Mitch Oliver, Hey Albert et Émile Bourgault, lauréat du prix de l’International de montgolfières remis dans le cadre des Francouvertes.

La scène principale sera repositionnée pour offrir un plus grand espace et permettre l'ajout d'estrades. Les festivaliers auront ainsi la possibilité de réserver des places assises tout en s'assurant d'avoir une vue privilégiée sur les prestations des artistes.

Des ballons colorés plein le ciel!

Pas moins de 80 montgolfières de partout dans le monde, dont 12 de formes spéciales, sont attendues. Plusieurs nouveautés attendent les visiteurs pour la 39e édition, du 13 au 21 août.

Il y aura des envolées autant tôt le matin qu'en soirée, lorsque la météo le permettra. Lors des Nuits magiques, les ballons retenus au sol seront illuminés, telles de grosses lanternes chinoises. D'autres dates pourraient s'ajouter.



«C’est un réel bonheur de retrouver enfin notre festival et un privilège de le représenter de nouveau. Je suis extrêmement fébrile à l’idée d’y retourner après deux ans sur pause et surtout de revivre l’émerveillement des envolées de montgolfières. Je ne me tannerai jamais de voir ces immenses ballons décoller et colorer le ciel» - précise Anouk Meunier, porte-parole de l'évènement

À la suite du succès de l’an dernier, le Yoga Envolées sera de retour durant le premier weekend, à l'aube, en même temps que les envolées matinales. Cet évènement vise à créer un moment de méditation et d’apaisement sous un ciel coloré de ballons.

Autres nouveautés

Des loges corporatives seront disponibles pour une première fois, offrant une vue à la fois sur la grande scène que sur le champ d’envolées.



L’aire de restauration se transformera en zone gourmande. Une aire commune permettra quant à elle de profiter du bon temps, entre amis ou en famille, tout en se laissant porter par la musique.

Il y aura aussi la zone animation, composée de plusieurs jeux gonflables, manèges et jeux géants en plus des espaces d’exploration. Elle comprendra notamment un grand bassin d’eau, où il sera possible de naviguer grâce à de petits bateaux.

Tout près, la zone sport proposera des tables de ping-pong et du spike ball, entre autres.

Finalement, le centre d’interprétation de la montgolfière revisité permettra aux festivaliers de se familiariser davantage avec cet univers sous un angle expérientiel.

Depuis 1984, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se classe parmi les plus grands festivals de la province. C'est aussi le plus grand rassemblement de ces ballons géants au Canada.

