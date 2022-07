Le comité organisateur pour le Richelieu-Yamaska a choisi Éloïse Caron comme porte-drapeau pour la cérémonie d’ouverture de la finale des Jeux du Québec qui a lieu vendredi soir à Laval.

La jeune maskoutaine n’en est pas à ses premiers Jeux puisqu’elle faisait partie de l’équipe de hockey féminin à l’hiver 2019.

Éloïse est une sportive multidisciplinaire. Elle participe cette année à un heptathlon : 7 disciplines incluant le saut en longueur, en hauteur, le 200 mètre de course, le 100 mètre avec haies, le lancer de poids et de javelot.

« Je pense que j’ai toujours essayé de faire beaucoup de sports. Mon père a le club athlétique à Saint-Hyacinthe, donc je suis allé faire quelques entrainements là. J’ai vraiment aimé ça. Je m’entraine 3 ou 4 fois par semaine pour un peu n’importe quel sport. » - Éloïse Caron, porte-drapeau pour le Richelieu-Yamaska lors des Jeux du Québec de 2022

À 17 ans, c’est, cette année, sa dernière participation aux Jeux du Québec. Une des raisons pourquoi elle a été choisie pour représenter la région.

« On a eu quelques candidatures. On a dû faire un choix difficile. On trouvait que Éloïse se démarquait beaucoup par ses performances. Ce sont ses derniers Jeux aussi cette année. Elle et sa famille ont un beau passé avec les Jeux du Québec. » - Sabrina Ste-Marie, conseillère en loisir pour Loisirs et Sports Montérégie

144 athlètes du Richelieu-Yamaska participeront aux différentes compétitions au cours de la prochaine semaine. À cette délégation s’ajoute une équipe de 50 entraineurs et autres bénévoles.

Les Jeux seront diffusés sur RDS.