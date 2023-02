L'ancien chef mohawk de Kahnawake et ex-lutteur professionnel, Billy Two Rivers est décédé à l'âge de 87 ans.



L'une des personnalités les plus célèbres de la réserve autochtone située sur la rive-sud de Montréal s'est fait, tout d'abord, connaître des amateurs de lutte des années 50-60-70.



Après sa retraite du ring, Billy Two Rivers a siégé au conseil de bande durant 20 ans de 1978 à 1998. On l'a également vu au petit et au grand écran.



Le conseil de bande de Kahnawake et l'Assemblée des Premières Nations ont rendu hommage au disparu, au cours des dernières heures.