À 20H10, Noovo Info a annoncé que la Coalition avenir Québec formerait un deuxième gouvernement majoritaire pour les 4 prochaines années. Lors de la soirée des élections du 3 octobre. La tendance se fait sentir en Montérégie, où la carte se colore rapidement en bleu poudre.

Un troisième mandat a notamment été annoncé pour les ministres sortant de l'Éducation, Jean-François Roberge; de la Justice, Simon Jolin-Barrette; de la Culture et des Communications, Nathalie Roy et de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

La CAQ garderait Marie-Victorin

En juin dernier, la Coalition avenir Québec de François Legault a ravi la circonscription de Marie-Victorin lors d’une élection partielle après le départ de Catherine Fournier à la mairie de Longueuil. La candidate caquiste Shirley Dorismond est devenue député par près de 800 voix.

6 mois plus tard, c’était un deuxième duel entre Dorismond et le péquiste Pierre Nantel. Pour l’instant, la caquiste est en avance de 667 voies. Sa réélection n'a pour l'instant pas été annoncée. 17 bureaux de scrutin sont ouverts sur 151 pour l'instant.

La CAQ resterait à Iberville, Saint-Jean et Saint-Hyacinthe

La victoire est annoncée pour 3 candidats caquistes locaux en Montérégie avec plus de la moitié des votes.

L’ancien journaliste Louis Lemieux garderait son siège comme député de Saint-Jean. Il serait en avance selon les dernières prédictions. Il a été porté par la vague caquiste lors des élections de 2018.

Anne Casabonne, et le parti conservateur, n'auraient pas réussi à garder la circonscription d’Iberville après le départ de Claire Samson. Selon les prévisions, la victoire irait à la candidate caquiste, et productrice agricole, Audrey Bogemans.

Claire Samson avait permis d’apporter la CAQ à Iberville pour la première fois en 2014. Elle rejoint l’équipe conservatrice d’Éric Duhaime en juin 2021.

Selon les prévisions, Chantal Soucy obtiendrait un troisième mandat. Elle a en se moment plus de 50% des voies avec plus de 2700 de votes d’avance sur le candidat du Parti québécois et Alexis Gagné-Lebrun.

Le PLQ rougit la Rive-Sud

La lutte est loin d'être terminée, à 22h30, dans 3 circonscriptions de la Montérégie. La libérale Linda Caron a une avance de 714 votes dans la circonscription de La Pinière. Si elle est portée à l'Assemblée nationale, elle remplacerait l'ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette qui ne s'est pas présenté. Même chose semble se produire dans Laporte. Le libéral Mathieu Gratton a une faible avance de 172 voies sur la candidate caquiste. Il remplacerait Nicole Ménard.

Dans l'ouest du territoire, le PLQ a repris l'avance alors que c'était la Coalition avenir Québec qui semblait prendre les devants en début de soirée. Avec, pour l'instant, 75 voies, Marie-Claude Nichols retournerait donc à Québec si sa victoire se confirme.

Chiffres PROVISOIRES en vrac

Beauharnois (170 bureaux sur 175)

Claude Reid (Coalition Avenir Québec) : 54%

Marc Blanchard (Parti libéral du Québec) : 5,8%

Émilier Poirier (Québec solidaire) : 12,7%

Claudine Desforges (Parti Québécois) : 17%

Chantal Dauphinais (Parti conservateur du Québec) : 9,4%

Borduas (190 bureaux sur 194)

Simon Jolin-Barrette (Coalition Avenir Québec) : 51,4%

Eribert Charles (Parti libéral du Québec) : 5,3%

Benoît Landry (Québec solidaire) : 14,8%

Paule Laprise (Parti Québécois) : 19,5%

Jean-Félix Racicot (Parti conservateur du Québec) : 7,7%

Chambly (162 bureaux sur 172)

Jean-François Roberge (Coalition Avenir Québec) : 48,7%

Lina Yunes (Parti libéral du Québec) : 7,8%

Vincent Michaux-St-Louis (Québec solidaire) : 16%

Marie-Laurence Desgagné (Parti Québécois) : 18,1%

Daniel Desnoyers (Parti conservateur du Québec) : 8,4%

Châteauguay (172 bureaux sur 183)

Marie-Belle Gendron (Coalition Avenir Québec) : 39,3%

Jean-François Primeau (Parti libéral du Québec) : 24,8%

Martin Bécotte (Québec solidaire) : 12,5%

Marianne Lafleur (Parti Québécois) : 12%

Patric Viau (Parti conservateur du Québec) : 10,1%

Huntingdon (133 bureaux sur 158)

Carole Mallette (Coalition Avenir Québec) : 43,9%

Jean-Claude Poissant (Parti libéral du Québec) : 15,4%

Emmanuelle Perras (Québec solidaire) : 11,4%

Nathan Leblanc (Parti Québécois) : 12,2%

François Gagnon (Parti conservateur du Québec) : 14,5%

Iberville (158 bureaux sur 169)

Audrey Bogemans (Coalition Avenir Québec) : 51,6%

Jean-Alexandre Côté (Parti libéral du Québec) : 5,7%

Philippe Jetten-Vigeant (Québec solidaire) : 14,1%

Jean-Alexandre Côté (Parti Québécois) : 15,7%

Anne Casabonne (Parti conservateur du Québec) : 11,9%

Johnson (200 bureaux sur 207)

André Lamontagne (Coalition Avenir Québec) : 53,3%

Mourinou Younoussa (Parti libéral du Québec) : 3,4%

Nancy Mongeau (Québec solidaire) : 13.1%

Jérémie Poirier (Parti Québécois) : 14,3%

Luce Daneau (Parti conservateur du Québec) : 15,2%

La Pinière (110 bureaux sur 185)

Samuel Gatien (Coalition Avenir Québec) : 33,3%

Linda Caron (Parti libéral du Québec) : 37,9%

Jean-Claude Mugaba (Québec solidaire) : 8,8%

Suzanne Gagnon (Parti Québécois) : 8%

Tzarevna Btakova (Parti conservateur du Québec) : 9,7%

Laporte (147 bureaux sur 187)

Isabelle Poulet (Coalition Avenir Québec) : 29,3%

Mathieu Gratton (Parti libéral du Québec) : 30,9%

Claude Lefrançois (Québec solidaire) : 17,3%

Soledad Orihuela-Bouchard (Parti Québécois) : 11,4%

Évelyne Latreille (Parti conservateur du Québec) : 7,6%

La Prairie (151 bureaux sur 161)

Christian Dubé (Coalition Avenir Québec) : 51,4%

Julie Guertin (Parti libéral du Québec) : 14,2%

Pierre-Marc Allaire-Daly (Québec solidaire) : 13,2%

Sarah Joly-Simard (Parti Québécois) : 11,7%

Marie Pelletier (Parti conservateur du Québec) : 8,4%

Marie-Victorin (146 sur 151)

Shirley Dorismond (Coalition Avenir Québec) :

Lyes Chekal (Parti libéral du Québec) :

Shopika Vaithyanathasarma (Québec solidaire) :

Pierre Nantel (Parti Québécois) :

Lara Stillo (Parti conservateur du Québec) :

Montarville (166 bureaux sur 173)

Nathalie Roy (Coalition Avenir Québec) : 46,2%

Lucie Gagnon (Parti libéral du Québec) : 12,4%

Marie-Christine Veilleux (Québec solidaire) : 15,6%

Daniel Michelin (Parti Québécois) : 18,9%

Evans Henry (Parti conservateur du Québec) : 5,2%

Richelieu (159 bureaux sur 165)

Jean-Bernard Émond (Coalition Avenir Québec) : 55,5%

Anthony Sauriol (Parti libéral du Québec) : 4,2%

David Dionne (Québec solidaire) : 9,9%

Gabriel Arpin (Parti Québécois) : 20,5%

Marie-Eve Dionne (Parti conservateur du Québec) : 9,1%

Saint-Hyacinthe (191 bureaux sur 200)

Chantal Soucy (Coalition Avenir Québec) : 51,9%

Agnieszka Wnorowska (Parti libéral du Québec) : 4%

Philippe Daigneault (Québec solidaire) : 14,2%

Alexis Gagné-Lebrun (Parti Québécois) : 17,6%

Kim Beaudoin (Parti conservateur du Québec) : 10,9%

Saint-Jean (205 bureaux sur 2015)

Louis Lemieux (Coalition Avenir Québec) : 50,4%

Benjamin Roy (Parti libéral du Québec) : 6%

Pierre-Luc Lavertu (Québec solidaire) : 14,8%

Alexandre Girard-Duchaine (Parti Québécois) : 19,4%

Dominick Melnitzky (Parti conservateur du Québec) : 8,5%

Sanguinet (140 bureaux sur 147)

Christine Fréchette (Coalition Avenir Québec) : 48,3%

Rodrigue Asatsop (Parti libéral du Québec) : 10%

Virginie Bernier (Québec solidaire) : 13,2%

Daphnée Paquin-Auger (Parti Québécois) : 16,4%

François Gibeault (Parti conservateur du Québec) : 10,6%

Soulanges (189 bureaux sur 199)

Marilyne Picard (Coalition Avenir Québec) : 41,5%

Catherine St-Amour (Parti libéral du Québec) : 22,7%

Sophie Samsonn (Québec solidaire) : 10,6%

Samuel Patenaude (Parti Québécois) : 10,2%

Éloïse Coulombe (Parti conservateur du Québec) : 12,9%

Taillon (181 bureaux sur 186)

Lionel Carmant (Coalition Avenir Québec) : 41,8%

Omar Cissé (Parti libéral du Québec) : 11,7%

Manon Blanchard (Québec solidaire) : 18,4%

Andrée-Anne Bouvette-Turcot (Parti Québécois) : 20,4%

Pierre-Marc Boyer (Parti conservateur du Québec) : 6,5%

Vachon (93 bureaux sur 177)

Ian Lafrenière (Coalition Avenir Québec) : 39,3%

Yves Mbattang (Parti libéral du Québec) : 18,1%

Jean-Philippe Samson (Québec solidaire) : 17,2%

Adam Wrzesien (Parti Québécois) : 14%

Martine Boucher (Parti conservateur du Québec) : 9,6%

Vaudreuil (188 bureaux sur 208)

Eve Bélec (Coalition Avenir Québec) : 32,9%

Marie-Claude Nichols (Parti libéral du Québec) : 34,2%

Cynthia Bilodeau (Québec solidaire) : 8,9%

Christopher Massé (Parti Québécois) : 7,7%

Ève Théoret (Parti conservateur du Québec) : 11,8%

Verchères (193 bureaux sur 200)

Suzanne Roy (Coalition Avenir Québec) : 51,5%

Gabriel Lévesque (Parti libéral du Québec) : 5,3%

Manon Harvey (Québec solidaire) : 14%

Cédric Gagnon-Ducharme (Parti Québécois) : 20,9%

Pascal Déry (Parti conservateur du Québec) : 7,1%