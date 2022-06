L'avocat Jean-Félix Racicot va représenter le Parti conservateur (PCQ) dans Borduas à la prochaine élection provinciale d'octobre. Il va se mesurer au député sortant et ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Me Racicot n'est pas à ses premières armes en politique. Il a déjà été candidat pour l’équipe conservatrice aux élections fédérales de 2006 dans Verchères - Les Patriotes.



Diplômé de l’Université de Montréal, il pratique le droit depuis 1996 sur la Rive-Sud.

«Le bien commun dans nos sociétés occidentales était la défense des libertés individuelles si chèrement gagnées et protégées. Maintenant, on nous parle de droits collectifs. Il devient normal de limiter les droits, car l’État socialiste qui gère toute notre vie est incapable de le faire efficacement. Ceci n’est pas une solution d’avenir acceptable. Il est grand temps de redonner aux Québécois la liberté de faire leurs choix selon leurs désirs et convictions et d’entreprendre leurs projets, hors de la solution mur à mur d’un État toujours plus gros et paternaliste.» - Jean-Félix Racicot, candidat dans Borduas

Autres candidatures

Deux autres candidats pour la Montérégie ont aussi été présentés par le chef du PCQ, Éric Duhaime, lundi soir.

L'infirmière Kim Beaudoin fera campagne dans Saint-Hyacinthe. Originaire de Drummondville, elle a notamment œuvré aux soins intensifs.

Elle a quitté le réseau en 2021, poussée par le sentiment d’impuissance face au manque de volonté pour améliorer réellement le système de santé.

Se décrivant comme «une femme plus que persuasive lorsqu’elle veut des réponses et faire bouger les choses», le changement proposé par le PCQ est ce qui l’a convaincue de faire le saut en politique.

«J’ai la conviction profonde que je dois participer à ce changement. C’est ma responsabilité en tant que mère, citoyenne et ancienne travailleuse de la santé, de me lever afin que soient mises en place des mesures qui protègeront notre société et celle de demain.» - Kim Beaudoin, candidate dans Saint-Hyacinthe

Enfin, l'homme d'affaires Daniel Desnoyers portera les couleurs conservatrices dans la circonscription de Chambly.

Il est connu pour son implication auprès des familles endeuillées pendant près de 50 ans. Diplômé de l’Institut de thanatologie, il a fait carrière dans l’entreprise familiale, le Complexe funéraire Desnoyers. Il a depuis passé le flambeau à son fils.

«En ce moment, c’est notre société dans son ensemble qui vit des moments difficiles. Je veux continuer à être cette personne disponible et solide qui s’implique et se bat pour ses concitoyens. Je veux être leur voix à l’Assemblée nationale, je veux porter les dossiers et les enjeux qui les concernent dans leur quotidien et ainsi redonner aux gens de l’espoir.»