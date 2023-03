L'Écocentre de Chambly ouvrira ses portes, pour la belle saison, dès ce vendredi 31 mars.

À compter de cette date, les citoyens avec une preuve de résidence pourront s'y rendre toutes les semaines, le vendredi, de 10 h à 17 h et le samedi, de 8 h à 15 h, afin de se départir de matières résiduelles de façon responsable.

Les citoyens de Chambly peuvent utiliser gratuitement les services de l'Écocentre jusqu'à 12 fois dans l'année avec des chargements de 70 litres maximum.

Ils ont également droit à deux visites gratuites avec des chargements équivalant à une remorque 4 x 8 x 2,5 pieds.

Une fois ces visites écoulées, des frais de 25 $ s'ajouteront par visite jusqu'à la fin de l'année.

Afin d’aider les citoyens à se retrouver plus facilement à l’Écocentre, la Ville a procédé à l’installation de nouveaux panneaux de signalisation sur le site. Ceux-ci permettent aux citoyens de repérer rapidement à quels endroits doivent être déposées leurs matières, en plus de les informer sur la façon dont celles-ci seront par la suite traitées (valorisation, réutilisation, recyclage, etc.).

Sur place, des employés sont également disponibles pour répondre aux interrogations des visiteurs.

L'Écocentre de Chambly est situé au 2400, boul. Industriel.