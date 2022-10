L'école La Magdelaine de La Prairie a été fermée à nouveau mardi matin. La direction avait des raisons de croire qu'une arme était dissimulée dans un casier.

Peu avant 9h, le Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries (CSSGS) a pris la décision de suspendre les cours à l'établissement secondaire du boulevard Taschereau pour permettre aux policiers de faire enquête.

« De nouveaux éléments relativement aux événements du 29 septembre font en sorte que des recherches supplémentaires doivent être effectuées. L'école La Magdeleine est l'une des plus grosse du CSSGS avec plus de 2 100 élèves. Des rivalités on en a déjà vu, est-ce que c'est ça présentement, je ne le sais pas.» - Hélène Dumais, CSS des Grandes Seigneuries

La présence de l'arme a été signalée sur les réseaux sociaux à partir du même compte que lors de la menace de jeudi dernier, confirme l'agente aux relations médias de la Régie intermunicipale de police Roussillon, Audrey Huneault.

Tous les élèves, tout comme le personnel, ont été retournés à la maison. Tous sont en sécurité.



 

Les recherches se sont terminées peu après 16h. Au final, aucune arme n'a été trouvée. L'aide du maître-chien de la Sûreté du Québec a été demandée. La menace est donc considérée comme étant écartée.

C'est la deuxième évacuation en moins d'une semaine, et le troisième évènement en quatre mois.

