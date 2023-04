Opération antidrogue menée par l'Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord, la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en Montérégie et dans le Grand Montréal.

Plusieurs perquisitions sont réalisées par cette frappe qui vise un réseau de stupéfiants, notamment de métamphétamines, actif sur la Couronne Nord.

Cette opération découle d'une enquête amorcée en mai 2022 et mobilise plus de 60 policiers de différentes unités, dont le Groupe tactique d'intervention, des techniciens en explosifs et des maîtres-chiens.

Chez nous, les forces de l'ordre ont visité des adresses dans deux municipalités de l'ouest soit Les Cèdres et Saint-Stanislas-de-Kotska.

Toute personne qui détiendrait des informations en lien avec des activités liées au trafic de stupéfiants peut contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.